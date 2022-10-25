Джонсон намерен лоббировать интересы Украины в США – Financial Times

По данным издания, Джонсон хочет использовать положение, которое он заработал, находясь у власти, в качестве одной из главных движущих сил западной помощи Украине в войне против России.

Источники из близкого окружения британского политика говорят, что он планирует больше времени находиться в Вашингтоне (США), чтобы лоббировать двухпартийную поддержку Киеву со стороны США.

"Формальной роли у него пока нет, но Бориса очень беспокоит ситуация в Украине. Он считает, что США и расходы США на оборону являются лучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ускользнет", – цитирует FT одного из друзей Джонсона.