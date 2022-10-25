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Джонсон намерен лоббировать интересы Украины в США – Financial Times

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Джонсон собирается больше времени проводить в США, пишет FT
Джонсон собирается больше времени проводить в США, пишет FT
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует заниматься поддержкой интересов Украины в странах Запада. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет Financial Times.

По данным издания, Джонсон хочет использовать положение, которое он заработал, находясь у власти, в качестве одной из главных движущих сил западной помощи Украине в войне против России.

Источники из близкого окружения британского политика говорят, что он планирует больше времени находиться в Вашингтоне (США), чтобы лоббировать  двухпартийную поддержку Киеву со стороны США.

"Формальной роли у него пока нет, но Бориса очень беспокоит ситуация в Украине. Он считает, что США и расходы США на оборону являются лучшей силой для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ускользнет", – цитирует FT одного из друзей Джонсона. 

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года. 

Президент Владимир Зеленский в интервью BBC 7 октября  заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Теги: США, Украина, Великобритания, Вашингтон, Борис Джонсон, Financial Times, война России против Украины
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