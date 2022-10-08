Зеленский о дружбе и "химии" с Джонсоном: Там, где кто-то не мог помочь, Борис помогал

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в интервью BBC, опубликованном 7 октября.

По словам Зеленского, Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Президент Украины отметил, что "там, где кто-то не мог помочь, Борис помогал, руководство помогало, министерство обороны [Великобритании] помогало".

А там, где Великобритания "не могла чего-то дать, потому что у нее не было, они покупали у других и помогали", подчеркнул Зеленский.

Великобритания помогала "даже там, где можно было упростить транспортировку", "влезала в этот процесс и тоже помогала", указал глава Украинского государства.

Зеленский добавил, что при новом премьер-министре Соединенного Королевства Лиз Трасс поддержка Киева Лондоном продолжается – "Британия помогает так же".

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".