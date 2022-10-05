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Борису Джонсону присвоили звание почетного доктора Львовского университета

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Джонсон уже давал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета
Джонсон уже давал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета
Фото: EPA

4 октября ученый совет Львовского национального университета имени Ивана Франко присвоил звание "Почетный доктор" (Doctor Honoris Causa) премьер-министру Великобритании (2019–2022) Борису Джонсону. Об этом сообщили на странице университета в Facebook.

До этого британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить университет.

Процедуре выдвижения кандидатуры Бориса Джонсона предшествовала коммуникация между Львовским университетом, посольством Украины в Великобритании и британскими коллегами.

Сам Борис Джонсон заявил, что гордится тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность "сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора".

"Буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание "Doctor Honoris Causa" вашего университета, и у меня большая надежда, что смогу посетить университет в будущем", – заявил он.

https://www.facebook.com/franko.lviv.ua/posts/pfbid0vyrvU9Vh3KW8z5oQAd4FgScWy2zK5CaLwyjUzqtsdMSWWmu6QKZcS3dYT1XJTZw2l

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Джонсон уже получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной, сообщило издание Inews.

Теги: Россия, Львов, Украина, Великобритания, война, помощь, Борис Джонсон, война России против Украины, Львовский университет им. Франко, премьер-министр
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