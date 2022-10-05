Борису Джонсону присвоили звание почетного доктора Львовского университета

До этого британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить университет.
Процедуре выдвижения кандидатуры Бориса Джонсона предшествовала коммуникация между Львовским университетом, посольством Украины в Великобритании и британскими коллегами.
Сам Борис Джонсон заявил, что гордится тем, что в должности премьер-министра Соединенного Королевства имел возможность "сыграть свою скромную роль в помощи Украине в войне против российского агрессора".
"Буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы и дальше поддерживать Украину, даже когда я уже покинул офис. Для меня большая честь получить звание "Doctor Honoris Causa" вашего университета, и у меня большая надежда, что смогу посетить университет в будущем", – заявил он.
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
Джонсон уже получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной, сообщило издание Inews.