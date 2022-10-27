"Как по Фрейду". В ОП прокомментировали выступление Путина на "Валдае"

"Любое выступление Путина можно охарактеризовать как "по Фрейду". Тот, кто вторгся в чужую страну, аннексировал ее земли и совершил геноцид, обвиняет других в нарушении международного права/суверенитета других стран? Истина одна: "Кто ветер пустил, тому и буря попадется". Приближается буря", – написал Подоляк.

Any Putin‘s speech can be described as "for Freud". The one who invaded foreign country, annexed its land and committed genocide accuses others of international law/ sovereignty of other countries violation? One truth: "Who started a wind, will get a storm". The storm is coming. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 27, 2022

Среди прочего Путин назвал разговоры о ядерном оружии провокациями и нагнетанием возможности самого тезиса "о возможном применении со стороны России ядерного оружия". По мнению президента РФ, это делается для того, чтобы призвать "союзников РФ и нейтральные государства" не поддерживать Россию.