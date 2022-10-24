"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть Фото: ЕРА

"Все мы знаем, что делать, когда Путин сдохнет. Кто-то будет пить водку, кто-то откроет шампанское с устрицами, кто-то покурит травку. Мы свободные люди – мы знаем, что делать, когда диктатор сдохнет. Дело в том, что россияне не знают. У меня есть песня о том, как Путин сдох", – анонсировал композицию артист.

"Сумує оточення та його баба зрадливая. "Сумна" новина, Путін помер, що робити тепер", – поет в песне Крупин.

"Очень мощно, напеваю второй час", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Міша Крупін (@mishakrupin1)