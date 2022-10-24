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24 октября, 2022
 
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"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео

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В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть
В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть
Фото: ЕРА

Украинский певец Михаил Крупин 23 октября в Instagram разместил видео, в котором исполнил фрагмент своей новой ироничной песни "Сумна" новина" о смерти президента РФ Владимира Путина.

"Все мы знаем, что делать, когда Путин сдохнет. Кто-то будет пить водку, кто-то откроет шампанское с устрицами, кто-то покурит травку. Мы свободные люди – мы знаем, что делать, когда диктатор сдохнет. Дело в том, что россияне не знают. У меня есть песня о том, как Путин сдох", – анонсировал композицию артист.

"Сумує оточення та його баба зрадливая. "Сумна" новина, Путін помер, що робити тепер", – поет в песне Крупин.

"Очень мощно, напеваю второй час", – восхитились в сети.

Контекст:

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Михаил Крупин
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