"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео

"Все мы знаем, что делать, когда Путин сдохнет. Кто-то будет пить водку, кто-то откроет шампанское с устрицами, кто-то покурит травку. Мы свободные люди – мы знаем, что делать, когда диктатор сдохнет. Дело в том, что россияне не знают. У меня есть песня о том, как Путин сдох", – анонсировал композицию артист.
"Сумує оточення та його баба зрадливая. "Сумна" новина, Путін помер, що робити тепер", – поет в песне Крупин.
"Очень мощно, напеваю второй час", – восхитились в сети.
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В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.