"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке

По словам 33-летнего Позитива, эти отношения начались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а его избранница – представительница шоу-бизнеса.
Он признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время.
"Много кто об этом может догадываться и знает, поэтому я думаю, что сейчас не время об этом говорить", – заявил певец, отказавшись называть ее имя.
Ранее Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.
После развода с женой Позитив не афишировал личную жизнь.