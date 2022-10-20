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21 октября, 2022
 
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"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке

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Позитив признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время
Позитив признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время
Фото:annchuk / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) 20 октября в эфире радио "Люкс ФМ" заявил, что состоит в отношениях, но не стал называть имени своей избранницы.

По словам 33-летнего Позитива, эти отношения начались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а его избранница – представительница шоу-бизнеса.

Он признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время.

"Много кто об этом может догадываться и знает, поэтому я думаю, что сейчас не время об этом говорить",  заявил певец, отказавшись называть ее имя.

Контекст:

Ранее Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.

После развода с женой Позитив не афишировал личную жизнь.

Теги: семья, развод, Позитив, Алексей Завгородний
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