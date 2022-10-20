"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке

Позитив признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время Фото:annchuk / Instagram

По словам 33-летнего Позитива, эти отношения начались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а его избранница – представительница шоу-бизнеса.

Он признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время.

"Много кто об этом может догадываться и знает, поэтому я думаю, что сейчас не время об этом говорить", – заявил певец, отказавшись называть ее имя.