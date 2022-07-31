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31 июля, 2022
 
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Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена

 
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Позитив и Андрийчук сообщили о расставании весной 2021 года
Позитив и Андрийчук сообщили о расставании весной 2021 года
Фото:annchuk / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) 29 июля в интервью радио "Люкс ФМ" заявил, что его бывшая жена, украинский дизайнер Анна Андрийчук в настоящее время живет вместе с семьей своей подруги, украинской певицы Насти Каменских.

"Твоя бывшая Аня до сих пор живет с Потапом и Настей?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.

"Знаю точно, что она с ними также переехала. А также ее брат и сестра, ее мама тоже поехали с ними в Испанию", – рассказал Позитив.

Каменских и ее муж Потап (Алексей Завгородний) за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Испанию и пока что не планируют возвращаться.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Позитив и Андрийчук прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у пары нет.

Теги: Настя Каменских, Потап, певец, Алексей Потапенко, Позитив, Алексей Завгородний, дизайнер, Слава Демин, Анна Андрийчук
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