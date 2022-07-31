  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена

"Твоя бывшая Аня до сих пор живет с Потапом и Настей?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.

"Знаю точно, что она с ними также переехала. А также ее брат и сестра, ее мама тоже поехали с ними в Испанию", – рассказал Позитив.

Каменских и ее муж Потап (Алексей Завгородний) за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Испанию и пока что не планируют возвращаться.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube