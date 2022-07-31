  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена

"Твоя бывшая Аня до сих пор живет с Потапом и Настей?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.
"Знаю точно, что она с ними также переехала. А также ее брат и сестра, ее мама тоже поехали с ними в Испанию", – рассказал Позитив.
Каменских и ее муж Потап (Алексей Завгородний) за пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Испанию и пока что не планируют возвращаться.
Позитив и Андрийчук прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у пары нет.