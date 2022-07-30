  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости

"Леша, много ходит слухов о твоей алкогольной зависимости. Ты смог ее победить и когда в последний раз напивался?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.
"Я сейчас стараюсь не напиваться, но причины есть. Да, я употребляю алкоголь, но никогда с этим проблем не было. Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе? Но все равно если в этот день есть хорошие новости, то, конечно, алкоголь отходит на второй план", – признался певец.
Позитив отметил, что во время интервью пьет вино, но считает это нормальным.
Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года коллектив объявил о распаде.
До войны артист выступал в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой был украинский певец Потап. 224 июня 2022 года стало известно, что Позитив больше не является продюсерским проектом компании Mozgi Entertainment.