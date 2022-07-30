  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости

Позитив: Я сейчас стараюсь не напиваться, но причины есть Фото: positiff / Instagram

"Леша, много ходит слухов о твоей алкогольной зависимости. Ты смог ее победить и когда в последний раз напивался?" – спросил у Позитива ведущий Слава Демин.

"Я сейчас стараюсь не напиваться, но причины есть. Да, я употребляю алкоголь, но никогда с этим проблем не было. Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе? Но все равно если в этот день есть хорошие новости, то, конечно, алкоголь отходит на второй план", – признался певец.

Позитив отметил, что во время интервью пьет вино, но считает это нормальным.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube