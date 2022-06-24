  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры

"Я отказался от квартиры, которую снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась, сейчас артисты в затруднительном положении – все артисты, – сказал Позитив. – Я бы не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем пережить".
Артист отметил, что на сбережения строит небольшой собственный дом.
"Но я не могу пока туда въехать, потому что там очень много не сделано. Я только начал зарабатывать, чтобы туда вложить, а тут такая ситуация, поэтому я немного придержал", – отметил он.
Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года коллектив объявил о распаде.
До войны артист выступал в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой был украинский певец Потап. 224 июня 2022 года стало известно, что Позитив больше не является продюсерским проектом компании Mozgi Entertainment.