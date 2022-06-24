  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры

"Я отказался от квартиры, которую снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась, сейчас артисты в затруднительном положении – все артисты, – сказал Позитив. – Я бы не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем пережить".

Артист отметил, что на сбережения строит небольшой собственный дом.

"Но я не могу пока туда въехать, потому что там очень много не сделано. Я только начал зарабатывать, чтобы туда вложить, а тут такая ситуация, поэтому я немного придержал", – отметил он.

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Видео: МУЗВАР / YouTube