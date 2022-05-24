  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"

Позитив и Сахневич были парой на шоу "Танцы со звездами" Фото: tanci1plus1 / Instagram

По словам артиста, они с Сахневич после нападения РФ на Украину вместе находятся в Ивано-Франковской области.

"Мы очень хорошо дружим. Мы действительно видимся, мы действительно рядом. Юлька мне очень помогает. Но, кроме этого, я ничего не буду говорить, потому что пока не время", – заявил артист.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube