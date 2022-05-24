  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"

По словам артиста, они с Сахневич после нападения РФ на Украину вместе находятся в Ивано-Франковской области.
"Мы очень хорошо дружим. Мы действительно видимся, мы действительно рядом. Юлька мне очень помогает. Но, кроме этого, я ничего не буду говорить, потому что пока не время", – заявил артист.
Весной 2021 года Позитив, комментируя развод со своей женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что причиной расставания могла быть Сахневич. Вместе они дошли до восьмого эфира. Пара покинула проект, поскольку заразилась коронавирусом.
Позитив и Андрийчук прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе.