"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал

"15 лет назад в Голливуде начались съемки проекта "Американский шанс". 12 украинских девушек прошли кастинги в Украине и полетели в США соревноваться за участие в группе Glam", – написал Кондратюк.
Он отметил, что по итогам соревнований в число победительницей вошла в том числе Дорофеева.
Артистка отреагировала на фото, разместив его на своей странице в Instagram Stories. Она отметила, что рядом с ней на фото запечатлен американский баскетболист Деннис Родман.
"Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, видно, что я икона стиля, а в третьих, Родман палит на мои ягодицы", – подписала снимок артиста.
Бойфренд Дорофеевой, украинский ресторатор Михаил Кацурин перепостил фото в в Instagram Stories своего микроблога.
"Какого х...ра Родман палит на зад моей малой?" – написал он.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.