"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал

Дорофеева стала известной как солистка группы "Время и Стекло" Фото: Надя Дорофєєва / Facebook

"15 лет назад в Голливуде начались съемки проекта "Американский шанс". 12 украинских девушек прошли кастинги в Украине и полетели в США соревноваться за участие в группе Glam", – написал Кондратюк.

Он отметил, что по итогам соревнований в число победительницей вошла в том числе Дорофеева.

Артистка отреагировала на фото, разместив его на своей странице в Instagram Stories. Она отметила, что рядом с ней на фото запечатлен американский баскетболист Деннис Родман.

"Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, видно, что я икона стиля, а в третьих, Родман палит на мои ягодицы", – подписала снимок артиста.

Бойфренд Дорофеевой, украинский ресторатор Михаил Кацурин перепостил фото в в Instagram Stories своего микроблога.

"Какого х...ра Родман палит на зад моей малой?" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ігор Кондратюк Igor Kondratiuk (@kondratiuk_official)