"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Свой образ она дополнила ожерельем.

"Скоро о чем-то расскажем", – написала артистка. В публикации она отметила производителя своего украшения.

"Беременна", – предположили подписчики.

"Подождите, мы еще то перевариваем", – отреагировала украинская певица Даша Астафьева, вероятно, подразумевая расставание Дорофеевой с мужем, украинским певцом Dantes и ее новый роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"В приятном ожидании", – написали поклонники.

"Надя умеет интриговать", – прокомментировали фолловеры.

Свое заявление Дорофеева сделала на следующий день после того, как Кацурин озвучил причину, по которой ушел от второй жены и матери его двух детей, украинского ресторатора и дизайнера Дарьи Кацуриной. По его словам, он был несчастным в этом браке, хотя и пытался его спасти различными способами.