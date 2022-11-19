Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2022
 
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"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 19 ноября разместила в Instagram новое портретное селфи, на котором запечатлена без макияжа в розовой толстовке.

Свой образ она дополнила ожерельем.

"Скоро о чем-то расскажем", – написала артистка. В публикации она отметила производителя своего украшения.

"Беременна", – предположили подписчики.

"Подождите, мы еще то перевариваем", – отреагировала украинская певица Даша Астафьева, вероятно, подразумевая расставание Дорофеевой с мужем, украинским певцом Dantes и ее новый роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"В приятном ожидании", – написали поклонники.

"Надя умеет интриговать", – прокомментировали фолловеры.

Свое заявление Дорофеева сделала на следующий день после того, как Кацурин озвучил причину, по которой ушел от второй жены и матери его двух детей, украинского ресторатора и дизайнера Дарьи Кацуриной. По его словам, он был несчастным в этом браке, хотя и пытался его спасти различными способами.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: беременность, Надя Дорофеева, ресторатор, Dantes, расставание, Михаил Кацурин
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