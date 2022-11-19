"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление

Свой образ она дополнила ожерельем.
"Скоро о чем-то расскажем", – написала артистка. В публикации она отметила производителя своего украшения.
"Беременна", – предположили подписчики.
"Подождите, мы еще то перевариваем", – отреагировала украинская певица Даша Астафьева, вероятно, подразумевая расставание Дорофеевой с мужем, украинским певцом Dantes и ее новый роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
"В приятном ожидании", – написали поклонники.
"Надя умеет интриговать", – прокомментировали фолловеры.
Свое заявление Дорофеева сделала на следующий день после того, как Кацурин озвучил причину, по которой ушел от второй жены и матери его двух детей, украинского ресторатора и дизайнера Дарьи Кацуриной. По его словам, он был несчастным в этом браке, хотя и пытался его спасти различными способами.
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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.
Дорофеева и Dantes не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.