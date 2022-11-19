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19 ноября, 2022
 
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"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота

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Мишина участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Холостячка"
Мишина участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Холостячка"
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 18 ноября в Instagram Stories показала упражнение, которое делает для того, чтобы живот был "красивым и подтянутым".

По словам Мишиной, для этого она делает упражнение "вакуум".

"Полный выдох, втянули живот, считаем до 25 или сколько можете, четыре подхода",– описала упражнение 33-летняя актриса.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.  

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля 2022 года Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.

Теги: здоровье, фигура, Ксения Мишина
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