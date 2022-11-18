"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным

"Искренний, сильный, справедливый человек! Идем к победе", – подписал он снимок.

"Какие уставшие глаза у нашего генерала", – отреагировали в сети.

"Наши украинские мужчины – лучшие в мире", – написали фолловеры певца.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей.

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1". Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.