"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным

"Искренний, сильный, справедливый человек! Идем к победе", – подписал он снимок.
"Какие уставшие глаза у нашего генерала", – отреагировали в сети.
"Наши украинские мужчины – лучшие в мире", – написали фолловеры певца.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.
Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.
17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей.
Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.
Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1". Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.