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18 ноября, 2022
 
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"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным

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Потап о Залужном: Искренний, сильный, справедливый человек
Потап о Залужном: Искренний, сильный, справедливый человек
Фото: United24 / Facebook

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко 18 ноября в Instagram разместил селфи, на котором запечатлен вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Искренний, сильный, справедливый человек! Идем к победе", – подписал он снимок.

"Какие уставшие глаза у нашего генерала", – отреагировали в сети.

"Наши украинские мужчины – лучшие в мире", – написали фолловеры певца.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

Он награжден Крестом боевых заслуг и орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1". Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Теги: Потап, Алексей Потапенко, Валерий Залужный
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