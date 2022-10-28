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28 октября, 2022
 
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"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним

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Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области
Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинский блогер, писательница, а в прошлом ресторатор Маргарита Сичкарь 28 октября разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в обнимку с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Я думаю, что так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине. От этого человека веет уверенностью и силой. Его энергия – это смесь, казалось бы, несовместимых качеств: стальной характер и огромное доброе сердце. Общаясь с Валерием, я ловила себя на мысли, что в нем жив "внутренний ребенок". Именно поэтому его так любят многие и обожает окружение. Нам, украинцам, сильно повезло, что он наш главком", – подписала фото Сичкарь.

https://www.facebook.com/margaritasichkar/posts/pfbid02sPifrvuDAYLuqzoRGCEWQaJsj7w4Lscg8scLcCYXKw4i78EtqSt8SyXaiZ3N56iPl

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, Маргарита Сичкарь
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