"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним

"Я думаю, что так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине. От этого человека веет уверенностью и силой. Его энергия – это смесь, казалось бы, несовместимых качеств: стальной характер и огромное доброе сердце. Общаясь с Валерием, я ловила себя на мысли, что в нем жив "внутренний ребенок". Именно поэтому его так любят многие и обожает окружение. Нам, украинцам, сильно повезло, что он наш главком", – подписала фото Сичкарь.

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.