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21 октября, 2022
 
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"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио

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Композиция Кензова не единственная, которая посвящена Залужному
Композиция Кензова – не единственная, которая посвящена Залужному
Фото: valeriyzaluzhniy / Instagram

Украинский певец Олег Кензов 21 октября на своем канале в YouTube презентовал песню, посвященную главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний, наш самий краший, самий мужній, – поется в песне. – Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума!"

"Это однозначно хит",  отреагировали в Instagram подписчики Кензова.

ВИДЕО
Аудио: Олег Кензов / YouTube
Контекст:

Эта композиция – не единственная, которая посвящена Залужному.

Летом украинская группа Oisho BTZ презентовала трек "Залужний мутить двіж". На данный момент клип посмотрели более 1 млн раз.

14 октября фрагмент песни о Залужном опубликовала в сети украинская певица Jerry Heil.

Кензов родился в 1988 году в Полтаве. Артист прославился после участия во втором сезоне шоу "Х-фактор" на СТБ. Самая известная песня в его репертуаре – "По кайфу".

Теги: Валерий Залужный, песня, Олег Кензов
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