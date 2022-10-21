  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний, наш самий краший, самий мужній, – поется в песне. – Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума!"

"Это однозначно хит", – отреагировали в Instagram подписчики Кензова.

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Контекст:

Эта композиция – не единственная, которая посвящена Залужному.

Летом украинская группа Oisho BTZ презентовала трек "Залужний мутить двіж". На данный момент клип посмотрели более 1 млн раз.

14 октября фрагмент песни о Залужном опубликовала в сети украинская певица Jerry Heil.

Кензов родился в 1988 году в Полтаве. Артист прославился после участия во втором сезоне шоу "Х-фактор" на СТБ. Самая известная песня в его репертуаре – "По кайфу".