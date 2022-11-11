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11 ноября, 2022
 
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"Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной

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Дружба Кацуриной и Dantes переросла в отношения
Дружба Кацуриной и Dantes переросла в отношения
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Украинский артист Dantes (Владимир Дантес) 11 ноября в программе ЖВЛ рассказал об отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной, ее детьми от прошлого брака и с ее бывшим мужем.

"Мне очень сильно нравится Даша, у нас классные отношения. Она откровенно невероятная женщина, и я рад, что она есть в моей жизни", – рассказал артист.

Хорошие отношения у Владимира сложились и с детьми Кацуриной от прошлого брака.

"Когда просыпаешься, и они тебя обнимают. Это не мои дети, но я очень их люблю. Мне кажется, если дети тебя принимают, то ты неплохой человек", – говорит Dantes.

А вот с бывшим другом – ресторатором Мишей Кацуриным, который сейчас в отношениях с бывшей женой музыканта Надей Дорофеевой, – Dantes не общается.

"У нас нет никаких отношений вообще. Не вижу смысла с ним общаться", – резюмировал артист.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Теги: любовь, Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, Михаил Кацурин
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