  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной

"Мне очень сильно нравится Даша, у нас классные отношения. Она откровенно невероятная женщина, и я рад, что она есть в моей жизни", – рассказал артист.
Хорошие отношения у Владимира сложились и с детьми Кацуриной от прошлого брака.
"Когда просыпаешься, и они тебя обнимают. Это не мои дети, но я очень их люблю. Мне кажется, если дети тебя принимают, то ты неплохой человек", – говорит Dantes.
А вот с бывшим другом – ресторатором Мишей Кацуриным, который сейчас в отношениях с бывшей женой музыканта Надей Дорофеевой, – Dantes не общается.
"У нас нет никаких отношений вообще. Не вижу смысла с ним общаться", – резюмировал артист.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером и ресторатором Дарьей Кацуриной.
Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.