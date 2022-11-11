  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной

"Мне очень сильно нравится Даша, у нас классные отношения. Она откровенно невероятная женщина, и я рад, что она есть в моей жизни", – рассказал артист.

Хорошие отношения у Владимира сложились и с детьми Кацуриной от прошлого брака.

"Когда просыпаешься, и они тебя обнимают. Это не мои дети, но я очень их люблю. Мне кажется, если дети тебя принимают, то ты неплохой человек", – говорит Dantes.

А вот с бывшим другом – ресторатором Мишей Кацуриным, который сейчас в отношениях с бывшей женой музыканта Надей Дорофеевой, – Dantes не общается.

"У нас нет никаких отношений вообще. Не вижу смысла с ним общаться", – резюмировал артист.

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Видео: ЖВЛ / YouTube