  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео

Дорофеева: Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга Скриншот: DOROFEEVA / Facebook

"Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, – поет артистка. – Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, і як би всі там не бісилися, час все розставить по місцях. Скільки би бруду не лилося, я знаю – я не помилилася".

На своей странице в Instagram артистка написала, что музыка и ее роман с Кацуриным стал для нее "лучшим лекарством в это сложное время".

"Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила певица.

Анонсируя эту композицию в конце ноября, Дорофеева заявила, что ей очень хочется прокомментировать ее новые отношения, поэтому она решила сделать это с помощью творчества.

"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество", – призналась она тогда.

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