  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео

"Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, – поет артистка. – Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, і як би всі там не бісилися, час все розставить по місцях. Скільки би бруду не лилося, я знаю – я не помилилася".
На своей странице в Instagram артистка написала, что музыка и ее роман с Кацуриным стал для нее "лучшим лекарством в это сложное время".
"Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила певица.
Анонсируя эту композицию в конце ноября, Дорофеева заявила, что ей очень хочется прокомментировать ее новые отношения, поэтому она решила сделать это с помощью творчества.
"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество", – призналась она тогда.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.