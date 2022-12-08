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08 декабря, 2022
 
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"Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео

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Дорофеева: Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга
Дорофеева: Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга
Скриншот: DOROFEEVA / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 8 декабря на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Щоб не було", которую записала со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, – поет артистка. – Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, і як би всі там не бісилися, час все розставить по місцях. Скільки би бруду не лилося, я знаю – я не помилилася". 

На своей странице в Instagram артистка написала, что музыка и ее роман с Кацуриным стал для нее "лучшим лекарством в это сложное время".

"Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила певица.

Анонсируя эту композицию в конце ноября, Дорофеева заявила, что ей очень хочется прокомментировать ее новые отношения, поэтому она решила сделать это с помощью творчества.

"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество", – призналась она тогда.

ВИДЕО
Видео: DOROFEEVA / Facebook
Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: клип, Надя Дорофеева, песня, Михаил Кацурин
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