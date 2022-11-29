"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным

"Между вам сейчас ок отношения? Вы разобрались?" – спросил у артиста интервьюер.

"Нет! Отношения – ок. Их нет. Отношений нет, поэтому и ок. Нас ничего не объединяет, каких-то тем, чтобы мы разговаривали. У нас с Надей нет ничего общего, о чем бы мы могли говорить", – сказал он.

Контекст:

Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.

В конце марте 2022 года стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным.

Сейчас его бывшая жена, украинский ресторатор Дарья Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Дорофеева и Dantes намерены оформить развод в конце ноября, Кацурины уже официально оформили развод.