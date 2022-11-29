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29 ноября, 2022
 
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"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным

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О романе Дорофеевой с Кацуриным Dantes узнал от его жены, с которой сейчас состоит в отношениях
О романе Дорофеевой с Кацуриным Dantes узнал от его жены, с которой сейчас состоит в отношениях
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes в интервью, которое 28 ноября вышло на YouTube-канале "Розмова", признался, что у него нет общих тем для разговором с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой, которая состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным,

"Между вам сейчас ок отношения? Вы разобрались?"  – спросил у артиста интервьюер.

"Нет! Отношения – ок. Их нет. Отношений нет, поэтому и ок. Нас ничего не объединяет, каких-то тем, чтобы мы разговаривали. У нас с Надей нет ничего общего, о чем бы мы могли говорить", – сказал он. 

Контекст:

Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В конце марте 2022 года стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным.

Сейчас его бывшая жена, украинский ресторатор Дарья Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Дорофеева и Dantes намерены оформить развод в конце ноября, Кацурины уже официально оформили развод.

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Михаил Кацурин
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