Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная

По словам артистки, раньше она никогда не сталкивалась с таким интересом со стороны людей к своей личной жизни, с каким столкнулась после того, как стало известно о ее романе с Кацуриным.

"Более того, и не хотела испытывать. На самом деле это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не раскладывалось по косточкам. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти время, чтобы все улеглось", – сказала артистка.

Дорофеева также анонсировала премьеру совместной песни со своим новым бойфрендом.

"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите", – подытожила она.