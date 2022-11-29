Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная

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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в интервью, которое 29 ноября опубликовано на сайте ТСН, прокомментировала свой роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам артистки, раньше она никогда не сталкивалась с таким интересом со стороны людей к своей личной жизни, с каким столкнулась после того, как стало известно о ее романе с Кацуриным.

"Более того, и не хотела испытывать. На самом деле это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не раскладывалось по косточкам. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти время, чтобы все улеглось", – сказала артистка.

Дорофеева также анонсировала премьеру совместной песни со своим новым бойфрендом. 

"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите", – подытожила она.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.

Артист признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским ресторатором и дизайнером Дарьей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным,  Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, развод, расставание, Михаил Кацурин
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