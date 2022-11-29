Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная

По словам артистки, раньше она никогда не сталкивалась с таким интересом со стороны людей к своей личной жизни, с каким столкнулась после того, как стало известно о ее романе с Кацуриным.
"Более того, и не хотела испытывать. На самом деле это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не раскладывалось по косточкам. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти время, чтобы все улеглось", – сказала артистка.
Дорофеева также анонсировала премьеру совместной песни со своим новым бойфрендом.
"Ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите", – подытожила она.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским певцом Dantes.
Артист признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским ресторатором и дизайнером Дарьей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.