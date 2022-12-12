Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
Новости

"Было комфортно считать себя аполитичной". Дорофеева публично попросила прощения за работу на российский рынок

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Дорофеева: Извините, что не поняла этого всего раньше
Дорофеева: Извините, что не поняла этого всего раньше
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева сожалеет, что раньше выступала в РФ и сотрудничала с российскими проектами. Об этом она написала в Instagram 12 декабря.

Артистка отметила, что решила сделать это заявление после просмотра видео, которое вышло 14 ноября на YouTube-канале "Загін кіноманів" под названием "Почему мы это смотрели: "Няня Вика", "Солдаты", "Кадеты".

В одном из фрагментов ролика идет речь о том, что песня из репертуара украинской группы "Время и Стекло", "Навернопотоумчто", участницей которой была Дорофеева, прозвучала в российском фильме "Мужчины против женщин. Крымские каникулы" (2018). Продюсером этого фильма стал Александр Роднянский. Съемки фильма проходили во временно оккупированном РФ Крыму.

"Я почему-то до сих пор не видел извинений Дорофеевой перед украинцами за бизнес с РФ", – заявил автор ролика. При этом он не упомянул второго участника группы Позитива (Алексея Завгороднего). 

"О моем прошлом и России. О том, что моя песня играет там, я не знала, потому что как исполнитель я не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это неважно, это меня не оправдывает и ничего не меняет, – написала артистка. – До 24 февраля я была инфантильной и безответственной. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, я считала, что быть аполитичной круто и очень креативно". 

Дорофеева заявила, что за последнее время осознала, что РФ является страной-преступником и нарушает права украинцев "не девять месяцев, не восемь лет, а столетиями". Артистка также подчеркнула, что "искусство не бывает аполитичным".

"Жалею, что когда-либо сотрудничала с их рынком в любой форме и не понимала, что сотрудничаю со злом. Извините, что не поняла этого всего раньше", – подытожила знаменитость.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева
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