Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе

В публикации артистка рассказала, что писала новый трек вместе с бойфрендом. "Она о любви, боли и вере друг в друга", – добавила артистка.

"Любовь моя. Какой кайф с тобой песни писать и жизнь жить", – написал в ответ Кацурин.