"Собака максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях

"Я – чайлдфрришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе", – рассказал певец о взаимоотношениях с детьми Кацуриной, отцом которых является ее экс-супруг, украинский ресторатор Михаил Кацурин.
На вопрос интервьюера, не планирует ли Dantes стать отцом в новых отношениях, певец ответил отрицательно.
"Та куда там, бл...ха, там двое, куда еще третьего? Собаку максимум", – подытожил он.
Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. В конце марте 2022 года стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Дорофеева и Dantes намерены оформить развод в конце ноября, Кацурины уже официально оформили развод.
По словам Кацуриной, ее роман с мужем Дорофеевой начался с дружбы – певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.