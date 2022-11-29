Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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"Собака максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях

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По словам Кацуриной, ее роман с Dantes начался с дружбы
По словам Кацуриной, ее роман с Dantes начался с дружбы
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes заявил, что является чайлдфришником и не планирует в новых отношениях с украинским ресторатором Дарьей Кацуриной, у которой уже есть двое детей от предыдущих отношений, становится отцом. Об этом он рассказал в интервью, которое 28 ноября вышло на YouTube-канале "Розмова".

"Я –  чайлдфрришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми.  Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети –  это так тяжело, это реально тяжело.  И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе", –  рассказал певец о взаимоотношениях с детьми Кацуриной, отцом которых является ее экс-супруг, украинский ресторатор Михаил Кацурин.

На вопрос интервьюера, не планирует ли Dantes стать отцом в новых отношениях, певец ответил отрицательно.

"Та куда там, бл...ха, там двое, куда еще третьего? Собаку максимум", – подытожил он.

Контекст:

Dantes объявил о расставании с Дорофеевой в марте 2022 года. Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. В конце марте 2022 года стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с Кацуриным.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было. Дорофеева и Dantes намерены оформить развод в конце ноября, Кацурины уже официально оформили развод.

По словам Кацуриной, ее роман с мужем Дорофеевой начался с дружбы – певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

Теги: дети, семья, Надя Дорофеева, певица, развод, Dantes, Даша Кацурина
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