"Собака максимум". Dantes рассказал, почему у него не было детей в браке с Дорофеевой и не будет в новых отношениях

"Я – чайлдфрришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе", – рассказал певец о взаимоотношениях с детьми Кацуриной, отцом которых является ее экс-супруг, украинский ресторатор Михаил Кацурин.

На вопрос интервьюера, не планирует ли Dantes стать отцом в новых отношениях, певец ответил отрицательно.

"Та куда там, бл...ха, там двое, куда еще третьего? Собаку максимум", – подытожил он.