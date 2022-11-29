Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией

В передаче отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап отстранился от управления компанией, а все обязанности на себя взяла Горовая.
"Он единственный, кто помог мне понять, что такое шоу-бизнес и как к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли – я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", – заявила Горовая.
Она также публично обратилась к Потапу.
"Леша, я очень тебя уважаю, благодарна за то, что мы сделали вместе и за то, что ми так классно работали и не работаем", – отметила она.
Горовая и Потап вместе создали компанию Mozgi Group. На тот момент они состояли в браке. В 2014 году они развелись.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Горовая заявила, что в названии компании буква Z будет заменена на "з".
Летом 2022 года стало известно, что украинские артисты Michelle Andrade и Позитив (Алексей Завгородний) больше не являются продюсерскими проектами компании, которая входит в состав Mozgi Group.