Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2022
 
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Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией

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Горовая о Потапе: Думаю, у него большое будущее в той индустрии, которую выберет
Горовая о Потапе: Думаю, у него большое будущее в той индустрии, которую выберет
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Соучредитель украинской компании Mozgi Group Ирина Горовая 28 ноября в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла на канале ТЕТ, прокомментировала прекращение сотрудничества со своим бывшим мужем, украинским певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко).

В передаче отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап отстранился от управления компанией, а все обязанности на себя взяла Горовая.

"Он единственный, кто помог мне понять, что такое шоу-бизнес и как к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли  я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него  в той индустрии, которую он выберет", – заявила Горовая.

Она также публично обратилась к Потапу.

"Леша, я очень тебя уважаю, благодарна за то, что мы сделали вместе и за то, что ми так классно работали и не работаем", – отметила она.

Контекст:

Горовая и Потап вместе создали компанию  Mozgi Group. На тот момент они состояли в браке. В 2014 году они развелись.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Горовая заявила, что в названии компании буква Z будет заменена на "з". 

Летом 2022 года стало известно, что украинские артисты Michelle Andrade и Позитив (Алексей Завгородний) больше не являются продюсерскими проектами компании, которая входит в состав Mozgi Group.

Теги: Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко, продюсер
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