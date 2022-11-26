"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео

Горовая родилась в 1977 году в Киеве Фото: gorovaya_irina / Instagram

"То, что делает утром идеальным: спорт и наличие света в доме", – подписала она ролик.

"Боже, какая молодец", – восхитились в сети.

"Хороший пример для любой женщины", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)