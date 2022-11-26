"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео

"То, что делает утром идеальным: спорт и наличие света в доме", – подписала она ролик.
"Боже, какая молодец", – восхитились в сети.
"Хороший пример для любой женщины", – отреагировали в сети.
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Горовая родилась в 1977 году в Киеве. Она – соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний Mozgi Group, мать двоих детей.
Дочь Наталья (1997) родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым. Будучи замужем за музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), Горовая родила сына Андрея (2008).