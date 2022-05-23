  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях

"Сейчас твое сердце свободно?" – спросил у Горовой Демин.

"Оно свободно. Но я не могу сказать, что у меня нет того, кто со мной занимается любовью ночью", – призналась Горовая.

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Контекст:

Потап и Горовая объявили о разводе в 2016 году, сообщив, что расстались в 2011 году, а официально расторгли брак в 2014-м. У экс-супругов есть общий сын Андрей (2008).

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

Горовая до брака с Потапом была замужем за музыкантом Юрием Горовым. У супругов есть дочь Наталья. Отношения с Горовой у Потапа начались, когда Наталье было около года.

После развода с Потапом Горовая не афиширует личную жизнь.