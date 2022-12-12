"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Снимок был сделан во время съемок последнего клипа артистки, в котором снялся Кацурин. Он играл на гитаре и насвистывал мелодию в паузах.

Певица сообщила, что их совместная композиция лидирует в трендах YouTube, ITunes, Spotify, а также разместила подборку самых ярких комментариев поклонников.

"Песня нудная, как и ее исполнительница, понравился только свистун", – говорится в одном из них.

"Лучший свингер-проект", – прокомментировали фото поклонники.

"Песня офигенная, ситуация – говно", – написали фолловеры.