Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
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"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 10 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Снимок был сделан во время съемок последнего клипа артистки, в котором снялся Кацурин. Он играл на гитаре и насвистывал мелодию в паузах.

Певица сообщила, что их совместная композиция лидирует в трендах YouTube,  ITunes, Spotify, а также разместила подборку самых ярких комментариев поклонников.

"Песня нудная, как и ее исполнительница, понравился только свистун",  говорится в одном из них.

"Лучший свингер-проект",  прокомментировали фото поклонники.

"Песня офигенная, ситуация – говно", – написали фолловеры.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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