"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным

Снимок был сделан во время съемок последнего клипа артистки, в котором снялся Кацурин. Он играл на гитаре и насвистывал мелодию в паузах.
Певица сообщила, что их совместная композиция лидирует в трендах YouTube, ITunes, Spotify, а также разместила подборку самых ярких комментариев поклонников.
"Песня нудная, как и ее исполнительница, понравился только свистун", – говорится в одном из них.
"Лучший свингер-проект", – прокомментировали фото поклонники.
"Песня офигенная, ситуация – говно", – написали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.