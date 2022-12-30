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30 декабря, 2022
 
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"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией

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Тина Кароль: Красное это любовь, а черное печаль
Тина Кароль: Красное – это любовь, а черное – печаль
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 30 декабря в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в разных позах в черном платье на красном фоне.

"Красное – это любовь, а черное – печаль",  подписала она публикацию. 

"Очень чувственная, женственная, сильная, свободная", – отреагировали в сети.

"Одна из самых лучших фотосессий. Очень чувственно и проникновенно", – восхитились поклонники.

"Фотографу браво. Без всяких лишних эротизмов показал всю вашу внутреннюю раскованность", – написали фолловеры. 

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица
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