"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках

На снимке певица запечатлена перед зеркалом в черном топе на тонких бретельках, в широких штанах с цветочным принтом и в домашних тапочках.
"С похуданием явный перебор", – отреагировали поклонники.
"Кошмар, Тина, это перебор, опомнись", – написали фолловеры.
"Очень хорошо. Красивая", – поддержали артистку пользователи сети.
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В конце августа поклонники Тины Кароль обратили внимание на то, что певица заметно постройнела. Артистка подтвердила их догадки, но не стала рассказывать, как именно похудела.