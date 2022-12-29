"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках

В конце августа поклонники Тины Кароль обратили внимание на то, что певица заметно постройнела Фото: Тіна Кароль / Facebook

На снимке певица запечатлена перед зеркалом в черном топе на тонких бретельках, в широких штанах с цветочным принтом и в домашних тапочках.

"С похуданием явный перебор", – отреагировали поклонники.

"Кошмар, Тина, это перебор, опомнись", – написали фолловеры.

"Очень хорошо. Красивая", – поддержали артистку пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тіна Кароль. Офіц. фан-клуб (@_fantina)