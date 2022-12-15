Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма

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Тина Кароль: Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима?
Тина Кароль: Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима?
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль помешана на достижениях. Об этом она написала 14 декабря в своем Telegram-канале.

"Мой жизненный выбор всегда был без легкого пути. Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима? Я помешана на драйве и достижениях, это создает проблемы для всех. Извините, я зависима от перфекционизма", – написала артистка.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица
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