Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери

Снимок сделан с верхнего ракурса таким образом, что лица детей запечатлены крупным планом. Артистка редко делится снимками своей двухлетней дочери, снимая ее обычно со спины или в очках.
"Нет ничего, что бы забрало радость сердца, когда ты видишь счастливых детей! Это наша большая надежда и большая любовь! Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев! Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украина", – написала она.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с тремя детьми – Романом (2013), Марком (2015) и дочерью Марией (2020) – переехала в США. Ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 февраля вместе с музыкантами вступил в тероборону.
На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.