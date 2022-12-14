Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери

Alyosha: Нет ничего, что бы забрало радость сердца, когда ты видишь счастливых детей! Фото: alyoshasinger / Instagram

Снимок сделан с верхнего ракурса таким образом, что лица детей запечатлены крупным планом. Артистка редко делится снимками своей двухлетней дочери, снимая ее обычно со спины или в очках.

"Нет ничего, что бы забрало радость сердца, когда ты видишь счастливых детей! Это наша большая надежда и большая любовь! Давайте воспитывать, друзья, достойных и настоящих украинцев! Чтобы не произошло снова беды в прекрасном государстве Украина", – написала она.

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