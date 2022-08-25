Участники группы "Антитіла" сообщили, что по приказу Залужного возвращаются с фронта в Киев

В публикации подчеркивается, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжат службу в составе 130-го батальона теробороны, но уже не будут выходить на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей.

Музыканты будут принимать участие в благотворительных концертах за границей, а также заниматься материальным обеспечением своего батальона.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)