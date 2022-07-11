"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой

7 июля певица говорила, что возвращается из США в Украину, чтобы увидеться с мужем. Тополя сообщил, что совместное фото с женой сделал накануне ее возвращения в Америку.

"Фото на прощание. Кто-то в USA, а кто-то в Харьков. Хорошего полета, любимая", – подписал снимок Тополя.