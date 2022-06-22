"Встретила тебя таким". Alyosha показала, как выглядел ее муж, когда они познакомились

Alyosha и Тополя поженились в 2013 году Фото: alyoshasinger / Instagram

"Встретила тебя таким. Мудрым, с большим сердцем. Ты не изменился, только прической. Ты невероятный! Моя любовь. С днем рождения, Тополька. Очень ждем с детками твоих теплых объятий", – написала она.