"Встретила тебя таким". Alyosha показала, как выглядел ее муж, когда они познакомились

"Встретила тебя таким. Мудрым, с большим сердцем. Ты не изменился, только прической. Ты невероятный! Моя любовь. С днем рождения, Тополька. Очень ждем с детками твоих теплых объятий", – написала она.
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Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.
15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США.