  "Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США

"В США проживают моя мать, отчим, тетка, мой дядя, сводные сестры и братья. Короче, очень большая там семья, которая очень хорошо чувствует себя в материальном плане", – сказал Тополя.

По словам артиста, все нужды его жены и троих детей закрывают мать с отчимом. Кроме того, отметил певец, у них с женой были сбережения.

"Наверное, чтобы жить семье в Америке, семья должна зарабатывать чистыми $4 тыс.", – резюмировал он, уточнив, что в эту сумму входит стоимость аренды жилья, бензин и питание.

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