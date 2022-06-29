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29 июня, 2022
 
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"Очень хорошо чувствует себя в материальном плане". Тополя рассказал, кто помогает его жене и детям в США

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Тополя с певицей Alyosha воспитывают троих детей
Тополя с певицей Alyosha воспитывают троих детей
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 26 июня в интервью радио "Люкс ФМ" рассказал, кто помогает финансово его жене, украинской певице Alyosha и их троим детям, которые после полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали в Америку.

"В США проживают моя мать, отчим, тетка, мой дядя, сводные сестры и братья. Короче, очень большая там семья, которая очень хорошо чувствует себя в материальном плане", – сказал Тополя. 

По словам артиста, все нужды его жены и троих детей закрывают мать с отчимом. Кроме того, отметил певец, у них с женой были сбережения. 

"Наверное, чтобы жить семье в Америке, семья должна зарабатывать чистыми $4 тыс.", – резюмировал он, уточнив, что в эту сумму входит стоимость аренды жилья, бензин и питание. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США.

Теги: США, деньги, дети, Alyosha, семья, Тарас Тополя
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