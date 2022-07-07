"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину

По словам артистки, во время разлуки они с мужем стараются созваниваться каждый день.

"Конечно, если Тарас на дежурстве, такой возможности нет. Но, поверьте, мы не та пара, на которую влияет расстояние. Тем более, у нас трое детей. Они не дают мне расслабиться, они дают Тарасу сил, что он должен быть здоров, жив, цел, потому что у него тоже трое детей. Здесь речь не только о нас. Мы любим друг друга – и ничего не изменилось. Я лечу в Украину к нему, потому что просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять", – рассказала певица.