"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину

По словам артистки, во время разлуки они с мужем стараются созваниваться каждый день.
"Конечно, если Тарас на дежурстве, такой возможности нет. Но, поверьте, мы не та пара, на которую влияет расстояние. Тем более, у нас трое детей. Они не дают мне расслабиться, они дают Тарасу сил, что он должен быть здоров, жив, цел, потому что у него тоже трое детей. Здесь речь не только о нас. Мы любим друг друга – и ничего не изменилось. Я лечу в Украину к нему, потому что просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять", – рассказала певица.
Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.
15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США.