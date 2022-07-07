Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
Новости

"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Alyosha и Тополя воспитывают троих детей
Alyosha и Тополя воспитывают троих детей
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha 7 июля в интервью "КП в Украине" рассказала, что планирует прилететь из США в Украину, чтобы увидеться с мужем, фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей, который защищает страну от российских оккупантов.

По словам артистки, во время разлуки они с мужем стараются созваниваться каждый день.

"Конечно, если Тарас на дежурстве, такой возможности нет. Но, поверьте, мы не та пара, на которую влияет расстояние. Тем более, у нас трое детей. Они не дают мне расслабиться, они дают Тарасу сил, что он должен быть здоров, жив, цел, потому что у него тоже трое детей. Здесь речь не только о нас. Мы любим друг друга – и ничего не изменилось. Я лечу в Украину к нему, потому что просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять", – рассказала певица.

Контекст:

Alyosha (Алена Тополя) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Семья Тополи спустя две недели после начала войны переехала в США

Теги: США, война России против Украины, Alyosha, семья, Тарас Тополя
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 