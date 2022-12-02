"Красиво, чувственно и нежно". Alyosha показала картину, которую написала кофе. Фото

"Это рисунок, нарисованный кофе. Очень удобно, пьешь и рисуешь", – подписала она фото.

"Красиво, чувственно и нежно", – восхитились в сети.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с тремя детьми переехала в США. Ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 февраля вместе с музыкантами вступил в тероборону.

На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.