"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение

Alyosha: Я бачу інший світ, відчуваю тепло Фото: alyoshasinger / Instagram

"Я бачу інший світ…

Відчуваю тепло…

Мене несе до воріт,

де звільниться воно!

Вітер розіб’є мене

На квітки кольорові,

Знов зіллюся в одне

І залишусь на волі", – написала артистка.

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