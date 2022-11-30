Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2022
 
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"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение

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Alyosha: Я бачу інший світ, відчуваю тепло
Alyosha: Я бачу інший світ, відчуваю тепло
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha 30 ноября разместила в Instagram авторское стихотворение.

"Я бачу інший світ…
Відчуваю тепло…

Мене несе до воріт, 
де звільниться воно!

Вітер розіб’є мене
На квітки кольорові,

Знов зіллюся в одне
І залишусь на волі", – написала артистка.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с тремя детьми переехала в США. Ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 февраля вместе с музыкантами вступил в тероборону.

На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.

Теги: стихи, Alyosha, певица
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