"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение

"Я бачу інший світ…
Відчуваю тепло…
Мене несе до воріт,
де звільниться воно!
Вітер розіб’є мене
На квітки кольорові,
Знов зіллюся в одне
І залишусь на волі", – написала артистка.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Alyosha с тремя детьми переехала в США. Ее муж, фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 15 февраля вместе с музыкантами вступил в тероборону.
На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий и вернулись в Киев.