"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам

Положинский: Це зміниться на краще – бо змінитись повинно Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"В темряві лягаю спати на сніг.

Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг.

Пальці – у спальник, і весь за ними услід.

Ковток із фляги – язик ламає лід.

Вночі прокидаюся – б‘ють дрижаки.

Прагну тепла і світла, та поки все навпаки.

Це зміниться на краще – бо змінитись повинно.

Терміново потрібно до вітру. Зимно", – написал он.

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