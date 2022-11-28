"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам

"В темряві лягаю спати на сніг.
Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг.
Пальці – у спальник, і весь за ними услід.
Ковток із фляги – язик ламає лід.
Вночі прокидаюся – б‘ють дрижаки.
Прагну тепла і світла, та поки все навпаки.
Це зміниться на краще – бо змінитись повинно.
Терміново потрібно до вітру. Зимно", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.