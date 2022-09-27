Бульвар Шоубиз
 
27 сентября, 2022
 
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"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов

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28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ 
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 27 сентября разместил в Instagram новое фото, на котором запечатлен во время тактических учений.

В публикации артист сообщил, что в его подразделении появились новые военнослужащие, которые нуждаются в поддержке. Положинский обратился к подписчикам за помощью.

"В подразделение пришли новые люди и много. Первая полноценная зарплата у них будет только в ноябре, а в октябре  неполная. ВСУ и подразделение обеспечивают основным необходимым. Но есть еще много необходимого, что очень нужно, а не выдают. Наколенники, налокотники, тактические рюкзаки, РПС, перчатки, гидраторы, подсумки, очки, дождевики и многое другое, – написал он. – Все это на несколько десятков хороших ребят. Сейчас, в принципе, можно приобрести все. Были бы деньги. А своих у ребят на все никак не хватает".

Положинский опубликовал в своем микроблоге номера счетов для сбора на закупку необходимого обеспечения.

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, певец заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, ВСУ, война России против Украины
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