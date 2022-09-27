"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

В публикации артист сообщил, что в его подразделении появились новые военнослужащие, которые нуждаются в поддержке. Положинский обратился к подписчикам за помощью.

"В подразделение пришли новые люди и много. Первая полноценная зарплата у них будет только в ноябре, а в октябре – неполная. ВСУ и подразделение обеспечивают основным необходимым. Но есть еще много необходимого, что очень нужно, а не выдают. Наколенники, налокотники, тактические рюкзаки, РПС, перчатки, гидраторы, подсумки, очки, дождевики и многое другое, – написал он. – Все это на несколько десятков хороших ребят. Сейчас, в принципе, можно приобрести все. Были бы деньги. А своих у ребят на все никак не хватает".

Положинский опубликовал в своем микроблоге номера счетов для сбора на закупку необходимого обеспечения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)