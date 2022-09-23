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23 сентября, 2022
 
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"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ

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Положинский: Знаю, что мы победим
Положинский: Знаю, что мы победим
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 23 сентября разместил в Instagram новое фото, на котором запечатлен во время учений.

"Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях – нам легко. А как там справляются наши люди на фронте под дождем? Думаю, это тяжело – и морально, и физически. А они не раскисают, чем вызывают искренний восторг,  написал артист. – Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ".

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, ВСУ
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