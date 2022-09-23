"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ

"Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях – нам легко. А как там справляются наши люди на фронте под дождем? Думаю, это тяжело – и морально, и физически. А они не раскисают, чем вызывают искренний восторг, – написал артист. – Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)