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22 августа, 2022
 
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Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил

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В день своего 50-летия Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ
В день своего 50-летия Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 22 августа опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с новым шевроном на форме.

"Утро началось непросто. Подъем в 4.00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на перекладине. И в завершение – метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами. Шеврон получил заслуженно. Носить буду с честью", – написал он.

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Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: война, Александр Положинский, война России против Украины, певец
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