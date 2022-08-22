Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил

"Утро началось непросто. Подъем в 4.00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на перекладине. И в завершение – метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами. Шеврон получил заслуженно. Носить буду с честью", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.