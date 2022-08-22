Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил

В день своего 50-летия Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Утро началось непросто. Подъем в 4.00. Построение. Бег на 10 км. Уложился менее чем в час. Затем 10 подтягиваний на перекладине. И в завершение – метров 10 вверх по канату. С поддержкой друзей справился со всеми задачами. Шеврон получил заслуженно. Носить буду с честью", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)