Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
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Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом

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Положинский: Наша сила в единстве! А еще в выносливости, выдержке и вере в свои силы. Верю в ВСУ
Положинский: Наша сила – в единстве! А еще в выносливости, выдержке и вере в свои силы. Верю в ВСУ
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 10 августа разместил в Instagram селфи, на котором запечатлен во время учений.

"Наши учения продолжаются. Многие ребята понемногу жалуются, потому что давно рвутся в бой. Не буду врать – я не рвусь. У меня все, как в песне: "Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба, то мушу". Будет соответствующий приказ – пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою", – написал он.

По словам артиста, он пошел служить в ВСУ, потому что почувствовал: сейчас его место там.

"Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Я здесь, потому что почувствовал, что сейчас должен быть здесь. Что сейчас здесь мое место. И уже много раз слышал от коллег: "Хорошо, что ты с нами!" И для меня это честь, – признался Положинский. – А беречь себя я смогу ровно настолько, насколько каждый, кто рядом со мной, сможет беречь себя. Что из этого получится, решит судьба и покажет время. Лично я планирую жить долго, счастливо наблюдая, как мир меняется к лучшему после нашей общей победы добра над злом".

Положинский подчеркнул, что победить российских оккупантов Украина и украинцы смогут, объединив усилия.

"Наша сила – в единстве! А еще в выносливости, выдержке и вере в свои силы. Верю в ВСУ! Верю в нас! Верю в Украину", – подытожил он.

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, война России против Украины, певец
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