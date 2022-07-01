"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб

"Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями. Крутые собратья, крутые инструкторы, самая крутая в мире поддержка. Устал, но оно того стоит", – подписал он снимок.
"Благодаря вашей работе наша земля очистится от проклятых русских террористов", – отреагировали подписчики.
"Красивый", – оценили фото поклонницы.
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.