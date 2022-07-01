Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
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"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб

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Положинский: Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями
Положинский: Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 1 июля разместил в Instagram фото, на котором запечатлен после занятий стрельбой.

"Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями. Крутые собратья, крутые инструкторы, самая крутая в мире поддержка. Устал, но оно того стоит", – подписал он снимок.

"Благодаря вашей работе наша земля очистится от проклятых русских террористов", – отреагировали подписчики. 

"Красивый", – оценили фото поклонницы.

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, война России против Украины
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