"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб

Положинский: Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Учился лучше стрелять, лучше двигаться, лучше взаимодействовать с собратьями. Крутые собратья, крутые инструкторы, самая крутая в мире поддержка. Устал, но оно того стоит", – подписал он снимок.

"Благодаря вашей работе наша земля очистится от проклятых русских террористов", – отреагировали подписчики.

"Красивый", – оценили фото поклонницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)