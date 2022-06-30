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30 июня, 2022
 
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31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа

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Дехтяренко: Пока мои сердце и разум заняты одним работой на победу Украины
Дехтяренко: Пока мои сердце и разум заняты одним – работой на победу Украины
Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

Cпикер СБУ Артем Дехтяренко в интервью "Главкому", опубликованном 29 июня, рассказал, как реагирует на то, что в пользователи соцсетей и СМИ называют его украинским секс-символом, а также прокомментировал свой семейный статус.

По словам 31-летнего Дехтяренко, он особого внимания на это не обращает.

"Я не гонюсь за личным пиаром, не раздаю интервью направо и налево. Моя обязанность – доносить до общества новости от СБУ. И это могу делать только я, потому что все оперативные сотрудники Службы засекречены, их показывать нельзя, – рассказал он. – Я не считаю себя секс-символом, хотя иногда комментарии под публикациями действительно вызывают улыбку". 

На вопрос, что означает кольцо на его руке, Дехтяренко ответил, что оно ничего не символизирует. 

"Это просто кольцо, которое я ношу довольно давно и просто привык к нему. Пока мои сердце и разум заняты одним – работой на победу Украины", – подытожил он. 

Контекст:

Дехтяренко родился в 1990 году в Черновцах. С 1 февраля 2021 является спикером Службы безопасности Украины. 

Издание "Обозреватель" назвало Дехтяренко одним из украинских секс-символов. 

Теги: СБУ, спикер, Артем Дехтяренко, кольцо
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