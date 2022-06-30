31-летний спикер СБУ Дехтяренко рассказал, зачем носит кольцо и как относится к статусу секс-символа

Дехтяренко: Пока мои сердце и разум заняты одним – работой на победу Украины Фото: Артем Дехтяренко / Facebook

По словам 31-летнего Дехтяренко, он особого внимания на это не обращает.

"Я не гонюсь за личным пиаром, не раздаю интервью направо и налево. Моя обязанность – доносить до общества новости от СБУ. И это могу делать только я, потому что все оперативные сотрудники Службы засекречены, их показывать нельзя, – рассказал он. – Я не считаю себя секс-символом, хотя иногда комментарии под публикациями действительно вызывают улыбку".

На вопрос, что означает кольцо на его руке, Дехтяренко ответил, что оно ничего не символизирует.

"Это просто кольцо, которое я ношу довольно давно и просто привык к нему. Пока мои сердце и разум заняты одним – работой на победу Украины", – подытожил он.