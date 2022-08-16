"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ

"Сегодня три месяца, как я в ВСУ. Не так много, чтобы этим можно было особенно гордиться. Не так мало, чтобы на это не обращать внимания", – написал он.

По словам Положинского, за это время он стал лучше стрелять, но "точно не стал лучше бросать гранаты".

"Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел терминологией и чуть быстрее заряжаю магазины. Но бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается, – признался он. – Был на фронте. Даже не на нуле, а еще чуть дальше. Фактически – в полуокружении. По мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглые сутки. С перерывами, конечно, иногда – с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи. И прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за одно мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого, кто был там со мной".

Певец написал, что при этом ощущает к себе предвзятое отношение.

"Кто-то думал, а может, до сих пор думает, что я здесь ради пиара. Нет, совсем не ради него. Есть несколько гораздо более важных и более весомых причин, – отметил он. – Здесь, в ВСУ, большое количество очень классных, удивительных, фантастических и при этом простых, искренних ребят. У нас множество крутых офицеров и командование, вызывающее доверие и уважение. Да, наша армия не идеальна, но нас – тех, кто пытается сделать ее лучше, более современной, эффективной, прогрессивной, передовой, – все же в ней подавляющее большинство. Но без вас – без украинского народа, без вашей веры и помощи – мы не справимся. Мы – это и вы. Будем вместе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)