Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ

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Положинский: Ни за одно мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно
Положинский: Ни за одно мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

50-летний украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 16 августа, спустя три месяца службы в ВСУ, поделился в Facebook выводами о военной службе и рассказал о своих достижениях.

"Сегодня три месяца, как я в ВСУ. Не так много, чтобы этим можно было особенно гордиться. Не так мало, чтобы на это не обращать внимания",  написал он.

По словам Положинского, за это время он стал лучше стрелять, но "точно не стал лучше бросать гранаты".

"Начал минимально разбираться в снаряжении, овладел терминологией и чуть быстрее заряжаю магазины. Но бегать быстрее в полном снаряжении пока не удается, – признался он. – Был на фронте. Даже не на нуле, а еще чуть дальше. Фактически – в полуокружении. По мне валили целенаправленно. Из разных видов тяжелого вооружения. Круглые сутки. С перерывами, конечно, иногда – с довольно продолжительными, но прилететь могло в любой момент дня и ночи. И прилетало. Много. Однажды так, что пришлось потом смертельно изуродованные тела двух моих новых друзей грузить в эвакуационное авто. Ужасный опыт. Но он меня не вывел из равновесия. И ни за одно мгновение моего пребывания на фронте мне не стыдно. Как и за каждого, кто был там со мной".

Певец написал, что при этом ощущает к себе предвзятое отношение.

"Кто-то думал, а может, до сих пор думает, что я здесь ради пиара. Нет, совсем не ради него. Есть несколько гораздо более важных и более весомых причин,  отметил он. – Здесь, в ВСУ, большое количество очень классных, удивительных, фантастических и при этом простых, искренних ребят. У нас множество крутых офицеров и командование, вызывающее доверие и уважение. Да, наша армия не идеальна, но нас – тех, кто пытается сделать ее лучше, более современной, эффективной, прогрессивной, передовой, – все же в ней подавляющее большинство. Но без вас – без украинского народа, без вашей веры и помощи – мы не справимся. Мы – это и вы. Будем вместе". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/posts/pfbid02K9M2B93X73eEVcVMy7fc7qe7dGipUTrnd1Uks9YN4r2Yv4EcX7nzTQAexUoRdBFVl

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, ВСУ, война России против Украины
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