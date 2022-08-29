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29 августа, 2022
 
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"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео

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Положинский: Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что ловили флешбеки
Положинский: Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что ловили флешбеки
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Украинский певец, экс-фронтмен группы "Тартак", а сейчас солдат ВСУ Александр Положинский 28 августа опубликовал в Facebook свою новую песню под названием "Як ти там". Он спел новую композицию вместе с украинской исполнительницей Asilia Asi

"Эту песню я написал после возвращения с фронта. Все мысли, ощущения, впечатления, переживания, события в песне – это то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой, – написал он. – Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что, слушая, ловили флешбеки. Значит, все честно"

https://www.facebook.com/sashko.polozhinsky/videos/1111657596456139/

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: видео, Александр Положинский, ВСУ, певец
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