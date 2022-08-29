"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео

Положинский: Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что ловили флешбеки Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Эту песню я написал после возвращения с фронта. Все мысли, ощущения, впечатления, переживания, события в песне – это то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой, – написал он. – Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что, слушая, ловили флешбеки. Значит, все честно"