"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео

"Эту песню я написал после возвращения с фронта. Все мысли, ощущения, впечатления, переживания, события в песне – это то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой, – написал он. – Ребята, которые были со мной и услышали песню первыми, сказали, что, слушая, ловили флешбеки. Значит, все честно"
15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.