Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага

"Рад, что моя Украина не испугалась, не оцепенела и не сдалась, а ведет героическую борьбу и понемногу побеждает исконного врага, который любит притворяться другом и братом. Желаю нам победы. Желаю нам крепости и выносливости. Желаю нам, чтобы внешняя победа переросла во внутреннюю, чтобы наша страна процветала и развивалась, чтобы все граждане, настоящие друзья и добрые гости чувствовали себя счастливыми в ней", – написал Положинский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)





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