Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага

"Рад, что моя Украина не испугалась, не оцепенела и не сдалась, а ведет героическую борьбу и понемногу побеждает исконного врага, который любит притворяться другом и братом. Желаю нам победы. Желаю нам крепости и выносливости. Желаю нам, чтобы внешняя победа переросла во внутреннюю, чтобы наша страна процветала и развивалась, чтобы все граждане, настоящие друзья и добрые гости чувствовали себя счастливыми в ней", – написал Положинский.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.