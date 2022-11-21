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21 ноября, 2022
 
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"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины

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Положинский: Так хочеться щоб ви не помирали, без вас самотньо на землі
Положинский: Так хочеться щоб ви не помирали, без вас самотньо на землі
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Экс-фронтмен украинской группы "Тартак" и участник группы "Був'є", солдат ВСУ Александр Положинский 19 ноября разместил в Instagram стихотворение, которое посвятил погибшим защитникам и защитницам Украины.

"Так хочеться, щоб ви не помирали,
Без вас самотньо на землі.
Та ви – небесні генерали,
І ви зникаєте в імлі.

За кожним з вас страждають душі,
За кожним ллють потоки сліз,
А вас десь поміж тектонічних зрушень 
Кудись везе Великий Віз", – написал Положинский.

Контекст:

15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, война России против Украины
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