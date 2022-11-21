"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины

"Так хочеться, щоб ви не помирали,
Без вас самотньо на землі.
Та ви – небесні генерали,
І ви зникаєте в імлі.
За кожним з вас страждають душі,
За кожним ллють потоки сліз,
А вас десь поміж тектонічних зрушень
Кудись везе Великий Віз", – написал Положинский.
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.