"Небесні генерали". Положинский посвятил стихотворение погибшим защитникам Украины

Положинский: Так хочеться щоб ви не помирали, без вас самотньо на землі Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Так хочеться, щоб ви не помирали,

Без вас самотньо на землі.

Та ви – небесні генерали,

І ви зникаєте в імлі.

За кожним з вас страждають душі,

За кожним ллють потоки сліз,

А вас десь поміж тектонічних зрушень

Кудись везе Великий Віз", – написал Положинский.

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