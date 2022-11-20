37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения

По словам Маси Найема, его матери запрещали выходить замуж за его отца.
"Они очень друг друга любили, она даже хотела покончить жить самоубийством", – рассказал он.
После того как его родители поженились и у них родился первенец – старший брат Маси Найема, замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, врачи запретили Латифе Розаи рожать во второй раз из-за проблем со здоровьем.
"Тем не менее она родила меня. Врачи допустили ошибку, спустя 10 дней сделали операцию, она потерял много крови. Ей залили новую, а та оказалась с желтухой – и она умерла", – сообщил 37-летний Маси Найем.
Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.
После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.