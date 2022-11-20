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20 ноября, 2022
 
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37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения

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Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году
Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году
Фото: indposhiv_official / Instagram

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем в интервью, которое вышло 17 ноября на YouTube-канале "Розмова", рассказал о причинах смерти своей матери, которой не стало спустя 10 дней после его рождения.

По словам Маси Найема, его матери запрещали выходить замуж за его отца.

"Они очень друг друга любили, она даже хотела покончить жить самоубийством", – рассказал он.

После того как его родители поженились и у них родился первенец – старший брат Маси Найема, замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, врачи запретили Латифе Розаи рожать во второй раз из-за проблем со здоровьем.

"Тем не менее она родила меня. Врачи допустили ошибку, спустя 10 дней сделали операцию, она потерял много крови. Ей залили новую, а та оказалась с желтухой – и она умерла", – сообщил 37-летний Маси Найем.

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер". Сам адвокат защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза, он был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером того же дня. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Теги: смерть, семья, Маси Найем
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