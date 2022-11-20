37-летний Маси Найем рассказал, почему его мать умерла в Афганистане спустя 10 дней после его рождения

По словам Маси Найема, его матери запрещали выходить замуж за его отца.

"Они очень друг друга любили, она даже хотела покончить жить самоубийством", – рассказал он.

После того как его родители поженились и у них родился первенец – старший брат Маси Найема, замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, врачи запретили Латифе Розаи рожать во второй раз из-за проблем со здоровьем.

"Тем не менее она родила меня. Врачи допустили ошибку, спустя 10 дней сделали операцию, она потерял много крови. Ей залили новую, а та оказалась с желтухой – и она умерла", – сообщил 37-летний Маси Найем.